هجومٌ يُسفر عن مقتل سويديَّيْن في بروكسل.. وهذه التفاصيل

وفي منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أبدت فون دير لاين تضامنها مع ذوي “ضحيّتَي هذا الهجوم الدنيء في بروكسل”، معربة عن أملها بأن تتمكّن الشرطة البلجيكية من “القبض سريعاً على المشتبه فيه”، مضيفة “نقف متّحدين في مواجهة الإرهاب”.