غزة تسجّل 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

سجّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها حالة لطفل، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجّلة منذ بدء العدوان إلى 382 حالة، بينها 135 طفلًا.
ووفق وكالة "وفا"، أوضحت المصادر الطبية أن المستشفيات في القطاع تستقبل بشكل متواصل حالات إصابة بسوء التغذية والمجاعة، في وقت يعاني فيه نحو 900 ألف طفل من الجوع، بينهم 70 ألفًا دخلوا بالفعل مرحلة سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد حذّرت مؤخرًا من أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في غزة تضاعفت بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو الماضيين، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.