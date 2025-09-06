غزة تسجّل 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

سجّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها حالة لطفل، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجّلة منذ بدء العدوان إلى 382 حالة، بينها 135 طفلًا.