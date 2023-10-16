حماس تكشف أعداد الأسرى.. بينهم رتب عسكرية عالية ومنهم من قتل في القصف الإسرائيلي

من جانب آخر، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الاثنين، إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسيرًا، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتًا إلى أن 22 أسيرًا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.