المجلس الرئاسي اليمني يحذر من استمرار خرق الحوثيين للهدنة الأممية

حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعه بقيادة الرئيس رشاد العليمي، اليوم (الأربعاء)، من استمرار خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الأممية، وتراخي المجتمع الدولي عن إدانتها، وإلزامها بتنفيذ بنودها كافة.
وبحث المجلس تقييماً لمسار الهدنة الإنسانية، وخروقاتها الواسعة من جانب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، التي تؤكد تنصلها من كل التزاماتها بموجب الإعلان الأممي، وخصوصا المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، وعدم صرف مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والمماطلة في إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، والتسويف في الاستجابة لجهود منع انهيار الناقلة صافر، التي تهدد بكارثة بيئية كبرى.
وناقش المجلس أيضاً مستجدات الوضع في البلاد، وتطورات الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي بشأن القضية اليمنية، ونتائج الجولة الرئاسية الأخيرة في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".