المجلس الرئاسي اليمني يحذر من استمرار خرق الحوثيين للهدنة الأممية

وبحث المجلس تقييماً لمسار الهدنة الإنسانية، وخروقاتها الواسعة من جانب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، التي تؤكد تنصلها من كل التزاماتها بموجب الإعلان الأممي، وخصوصا المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، وعدم صرف مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والمماطلة في إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، والتسويف في الاستجابة لجهود منع انهيار الناقلة صافر، التي تهدد بكارثة بيئية كبرى.