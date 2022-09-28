إيطاليا.. كيف استقبلت الجالية العربية الفوز التاريخي لليمين المتطرف؟

ويوضح الباحث المغربي في مجال الهجرة عبدالله جبار: يبدو أن المهاجرين عمومًا في هذا البلد تنتظرهم "أيام صعبة"، وحسب البصراوي، "فبدون شك أن اليمين المتطرف بمجرد أن يتولى السلطة سيقوم بتضييق الخناق على الجاليات، خصوصًا على إجراءات الحصول على وثائق الإقامة، بناء المساجد، ومحاولة الحد من نشاط الجمعيات الأجنبية، وتقليص الدعم لهذه الجمعيات، وتغيير القوانين من أجل محاصرتها. وهي مواقف طالما عبر عنها حزبا "رابطة الشمال" و"إخوة إيطاليا".