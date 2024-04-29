في عمل إرهابي.. مقتل وإصابة 17 جنديًّا يمنيًّا بعد استهداف آليتهم بعبوة جنوب البلاد

وخلفت المواجهات بين القوات الحكومية والعناصر الإرهابية حتى الآن عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات رفيعة، كان أبرزهم قائد الحزام الأمني في محافظة أبين عبداللطيف السيد، الذي قضى بتفجير إرهابي، استهدف موكبه في مديرية مودية في العاشر من أغسطس العام الماضي.