"خميس أسود".. إضراب عمال المترو يشل حركة النقل العام في باريس

وستغلق خمسة خطوط بالكامل بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها، ويطال الإضراب شبكة قطارات الضواحي أيضًا ولن يكون الوضع أفضل، وفقاً لـ"فرانس برس".