"خميس أسود".. إضراب عمال المترو يشل حركة النقل العام في باريس

تشهد العاصمة الفرنسية باريس خميسًا أسود؛ بسبب إضراب دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة، الهيئة المستقلة للنقل في باريس.
ولا يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطا المترو اللذان يتم تشغيلهما بشكل آلي "واحد" و"أربعة عشر".
وستغلق خمسة خطوط بالكامل بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها، ويطال الإضراب شبكة قطارات الضواحي أيضًا ولن يكون الوضع أفضل، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولا تدعم الإضراب شبكة سكك الحديد التي تديرها "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية، ولذلك سيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة.
ودعت كل النقابات في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة؛ للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل.