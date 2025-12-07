كارثة إنسانية في إندونيسيا.. أكثر من 900 وفاة بفيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة

تواجه إندونيسيا كارثة إنسانية كبرى، عقب الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي ضربت جزيرة سومطرة الأسبوع الماضي، نتيجة الأعاصير العنيفة، ما أسفر عن أكثر من 900 وفاة حتى اليوم.
وأعلن رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، أن عدد الضحايا بلغ (921) حالة وفاة، فيما لا يزال (392) شخصًا في عداد المفقودين، إلى جانب نزوح نحو (975) ألف شخص من منازلهم.
وأشار إلى أن الأقاليم المتضررة تشمل آتشيه، وسومطرة الشمالية، وسومطرة الغربية، مؤكدًا أن إقليم آتشيه هو الأكثر تضررًا، حيث سُجلت فيه (366) وفاة.
ولا تزال مئات القرى في منطقتين متضررتين بشدة في آتشيه معزولة، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكات الطرق، ما يُعقّد عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المنكوبة.