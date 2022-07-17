الأردن: الطائرة الأوكرانية المحطمة باليونان لم تكن وجهتها النهائية عمان

وبيّن المصدر أن الطائرة طلبت الإذن للتوقف في الأردن في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلًا؛ من أجل التزود بالوقود، ثم الإقلاع إلى وجهتها النهائية في بنغلاديش.