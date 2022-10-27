آلاف السودانيين يواصلون التظاهر في الخرطوم

واصل آلاف المتظاهرين السودانيين الاحتجاج في العاصمة وضواحيها، اليوم (الخميس) ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحلت ذكراه الأولى قبل يومين.
وتجمع المتظاهرون في وسط منطقة بحري شمال الخرطوم في أحد الشوارع الرئيسية وهم يرفعون أعلام السودان ويهتفون "العسكر إلى الثكنات"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأغلق المتظاهرون الطرق حولهم من خلال وضع الحجارة وأغصان الأشجار وحرق إطارات السيارات التالفة، ، بينما أغلقت السلطات السودانية الجسرين اللذين يربطان منطقة بحري بوسط الخرطوم.
وفي منطقة الديم وسط العاصمة، تجمع المتظاهرون وهم يرفعون صورًا لقتلى الاحتجاجات ويؤدون الأغاني الثورية.