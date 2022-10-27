آلاف السودانيين يواصلون التظاهر في الخرطوم

واصل آلاف المتظاهرين السودانيين الاحتجاج في العاصمة وضواحيها، اليوم (الخميس) ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحلت ذكراه الأولى قبل يومين.