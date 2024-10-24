الرئيس الفلسطيني يجدد مطالبته بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد رئيس دولة فلسطين في كلمته أمام قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية، اليوم، على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مطالبًا المجتمع الدولي برفض وإدانة قرار الاحتلال إغلاق المقر الرئيس لوكالة الأونروا في القدس الشرقية، وتعطيل خدماتها في العناية باللاجئين الفلسطينيين.