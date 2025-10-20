"ترامب" يتوعّد بالقضاء على "حماس" ويمنحها "فرصة صغيرة" لاحترام وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، ملوّحًا بـ"القضاء عليها" إذا فشلت في الالتزام.
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن الاتفاق مع حماس "يضمن أن يكون سلوكهم جيدًا جدًا"، مضيفًا: "وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. وإذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم"، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.
وجاءت تصريحات ترامب بينما التقى مبعوثان من كبار مستشاريه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط تصاعد التوتر بعد أعمال عنف هددت وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية قبل أسبوعين.
وشدد ترامب على أن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال ضد حماس، مشيرًا إلى أن عشرات الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، وقال: "إسرائيل ستكون مستعدة للدخول خلال دقيقتين، إذا طُلب منها ذلك".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حماس أصبحت "أضعف بكثير"، لافتًا إلى أن استبعاد تدخل إيران، الداعم الإقليمي للحركة، جاء نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.