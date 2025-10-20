"ترامب" يتوعّد بالقضاء على "حماس" ويمنحها "فرصة صغيرة" لاحترام وقف إطلاق النار

وشدد ترامب على أن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال ضد حماس، مشيرًا إلى أن عشرات الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، وقال: "إسرائيل ستكون مستعدة للدخول خلال دقيقتين، إذا طُلب منها ذلك".