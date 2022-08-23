تثبيت حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء الماليزي السابق "رزاق"

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية، حكم السجن 12 عامًا، الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق؛ لإدانته بالفساد، في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
ووفق وكالة "فرانس برس"، قال رئيس المحكمة ميمون توان مات، اليوم الثلاثاء: "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس، ونعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان".
وكانت الهزيمة قد لحقت برزاق (69 عامًا) وحزبه الحاكم في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتهم رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطولة، أُدينَ "رزاق" باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة، بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وصدر حكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عامًا.