عواصف شديدة وأعاصير تضرب أوكلاهوما الأمريكية وتخلف دمارًا واسعًا

ضربت عواصف شديدة وأعاصير ولاية أوكلاهوما في الساعات الأولى من صباح الأحد؛ ما أدى إلى تدمير عديد من السيارات وأسطح المباني، تاركةً عشرات الآلاف من المنازل والشركات من دون كهرباء.