عواصف شديدة وأعاصير تضرب أوكلاهوما الأمريكية وتخلف دمارًا واسعًا

ضربت عواصف شديدة وأعاصير ولاية أوكلاهوما في الساعات الأولى من صباح الأحد؛ ما أدى إلى تدمير عديد من السيارات وأسطح المباني، تاركةً عشرات الآلاف من المنازل والشركات من دون كهرباء.
وأفادت السلطات بوجود عديد من الإصابات، كما حذر خبراء الأرصاد سكان الولاية من احتمالية استمرار الأمطار الغزيرة والطقس القاسي حتى اليوم الاثنين.
وتركزت معظم الأضرار في العاصمة أوكلاهوما سيتي والمناطق المحيطة بها، إلا أن هناك تقارير عن أضرار في عدة مواقع حول الولاية.
وصدرت تحذيرات من الأعاصير التي وصلت إلى الحدود الجنوبية مع ولاية أركنساس، وتسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة في بعض المناطق.