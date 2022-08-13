بينهم أطفال.. فيضانات اليمن تودي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير له: "تفيد التقارير الأولية في اليمن بمقتل 77 شخصًا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".