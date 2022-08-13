بينهم أطفال.. فيضانات اليمن تودي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

تُوفي 77 شخصًا جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن، خلال أقل من أسبوعين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير له: "تفيد التقارير الأولية في اليمن بمقتل 77 شخصًا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".
وأفاد التقرير -وفق "سكاي نيوز عربية"- بأن "هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجاري".
وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".
وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات".
وتوقع التقرير أن "يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس الجاري".
وأفادت الأمم المتحدة الشهر الماضي، بتضرر 86 ألف شخص جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق متفرقة في اليمن.
وخلال الشهرين الأخيرين، شهدت معظم المناطق في اليمن أمطارًا غزيرة تسببت في سيول جارفة، أغرق بعضها مخيمات النازحين شرقي البلاد؛ فيما ألحقت أخرى أضرارًا بالبنية التحتية ومنازل المواطنين.