بين تنديد أنقرة وترحيب نيقوسيا.. أمريكا ترفع حظر الأسلحة عن قبرص

وتابع البيان: "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.