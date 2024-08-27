"التعاون الإسلامي": الأقصى تعرض لاقتحامات شبه يومية بين 20 - 26 أغسطس

كما صادرت قوات الاحتلال جرافتين في الخليل وجنين وخلاط إسمنت في جنين، وصادرت سيارة وقصفت أخرى في طولكرم، كما استولى المستوطنون على جرافة في بيت دجن في نابلس وجرار زراعي في بلدة يطا بالخليل، وأحرق المستوطنون وجرفوا أراضي زراعية في كل من قرى سلفيت وبيت لحم والخليل، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين وحطموا زجاجها في كل من البلدة القديمة في الخليل وبلدة بيت كاحل وقرية سوسيا قرب المدينة نفسها، وقرية روجيب في نابلس، وقاموا بسرقة مياه قرية العوجا بأريحا من خلال تحويل مجرى نبع القرية، فيما بلغ عدد المرات التي أغار فيها المستوطنون على قرى فلسطينية على مدى الأسبوع الماضي (39) مرة.