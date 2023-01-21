تهديد بقنبلة يجبر طائرة روسية على تحويل مسارها من الهند إلى أوزبكستان

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل حدث كهذا؛ ففي التاسع من يناير هبطت طائرة ركاب روسية تابعة للشركة الروسية ذاتها "آزور إير"، وكانت متجهة إلى موسكو وعلى متنها 244 راكبًا من بينهم طاقم الطائرة اضطراريًّا في ولاية غوجارات الهندية بسبب تقرير كاذب بوجود قنبلة على متنها.