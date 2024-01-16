"السودان" يُجمد التعامل مع منظمة "إيقاد" لانتهاكها سيادته

وذكر البيان أن قرار حكومة جمهورية السودان تضمن وقف الانخراط وتجميد التعامل مع "إيقاد" بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان، نظراً لتجاوزات ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيقاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس 18 يناير 2024، دون التشاور مع السودان.