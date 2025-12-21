مقتل 10 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت سوقًا مكتظًا شمال دارفور

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في غارة بطائرة مسيرة استهدفت، أمس، سوقًا مكتظًا في مدينة المالحة بولاية شمال دارفور، غربي السودان.
وأوضح مجلس غرف طوارئ شمال دارفور في بيان صحفي أن الهجوم طال سوق "الحارة" بمحلية المالحة، ما أدى إلى اندلاع حرائق جزئية في عدد من المحال التجارية، وتسبب في خسائر مادية كبيرة.
وأشار البيان إلى أن عدد القتلى بلغ 10، دون أن يحدد الجهة التي نفذت الغارة.
وتقع مدينة المالحة على بُعد نحو 210 كيلومترات شمال مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، بالقرب من الحدود السودانية الليبية، وتخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ مارس الماضي، عقب انسحاب الجيش السوداني إلى شمال البلاد