البحرين.. أمر ملكي بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 12 نوفمبر المقبل

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الأمر الملكي ينص على دعوة الناخبين للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 12 / 11 / 2022 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 8 / 11 / 2022، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15 / 11 / 2022.