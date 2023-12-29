95 ألف شرطي ينتشرون في ليلة رأس السنة بفرنسا.. تهديد بفعل "حرب فلسطين"!

من جهته، لفت قائد شرطة باريس لوران نونييز إلى أن التظاهرات المطلبية ستكون محظورة، وأشار إلى أنه سيتم تفتيش الأشخاص قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى محيط الاحتفالات حول الشانزليزيه وسيُمنعون من حمل "أي شيء يمكن استخدامه كسلاح".