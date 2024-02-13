اجتماع القاهرة حول غزة يستمر بعد مغادرة وفد تل أبيب.. ومصدر مصري: أجواء إيجابية

وأضاف المصدر أن المفاوضات، التي تشارك فيها مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل، ستستمر على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، إلا أن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول كبير مطلع القول إن المحادثات التي تجري بالقاهرة حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة ما زالت صعبة.