وزير خارجية فلسطين: تصويت الجمعية العامة استفتاء أممي على ضرورة وقف إطلاق النار

وأشاد بمواقف الدول من كافة المجموعات الدولية التي غيّرت من تصويتاتها السابقة باتجاه وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، والنساء، مشدداً على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الاسلامية العربية الطارئة.