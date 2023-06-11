بعد أوامر "شويغو".. "فاغنر" ترفض توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية

قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، أمس الأحد، إن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، رافضاً علناً محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة، وفقاً للعربية نت.