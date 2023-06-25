بعد مغادرة "فاغنر".. الهدوء يعود إلى روستوف واستئناف الحركة المرورية بالشوارع

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد في منشور على تلغرام، حذفته بعد ذلك: إن القيود المفروضة على المرور على الطريق السريع في منطقتيْ موسكو وتولا لا تزال سارية.