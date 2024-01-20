"نتنياهو" ينفي تصريحات "بايدن" بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية

وقال مكتب "نتنياهو" في بيان: "خلال محادثته مع الرئيس جو بايدن، أكد نتنياهو مجددًا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا بعد الآن على إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".