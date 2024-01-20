"نتنياهو" ينفي تصريحات "بايدن" بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية

نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص موافقته على إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على حركة "حماس" في غزة.
وقال مكتب "نتنياهو" في بيان: "خلال محادثته مع الرئيس جو بايدن، أكد نتنياهو مجددًا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا بعد الآن على إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".
وكان "بايدن" قد ذكر أمس أنه تحدث مع "نتنياهو" عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن "نتنياهو" لا يعارض قيامها.