غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور اللبنانية وتخلّف قتلى وجرحى وسط تحذيرات بإخلاء المنطقة

شنّت إسرائيل اليوم غارات جوية مكثفة على مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، عقب إنذارات إخلاء وجّهتها لسكان المنطقة وفق سكاي نيوز عربية.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت الغارات شقة سكنية في شارع أفران بحر، تبعتها "سلسلة غارات" طالت مواقع متعددة في المدينة، من ضمنها مبنى على الكورنيش البحري، ما أسفر عن تصاعد دخان كثيف من المواقع المستهدفة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق جنوبي لبنان، بما فيها حارة صيدا، أسفرت عن سقوط 21 قتيلاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، بينهم 9 ضحايا من قصف حارة صيدا.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الغارة الجديدة استهدفت مسؤولاً أمنياً في حزب الله يُدعى حسين فنيش، وعنصر آخر في الحزب يُدعى هلال محسن.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيان إخلاء، دعا فيه المتواجدين في عدة شوارع بضرورة المغادرة الفورية، مشيراً إلى أن "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده".
وأضاف البيان تحذيراً بأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته القتالية يعرض حياته للخطر، داعياً المدنيين إلى التوجه شمالاً إلى منطقة نهر الأولي، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه لا ينوي المساس بالمدنيين.