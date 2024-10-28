غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور اللبنانية وتخلّف قتلى وجرحى وسط تحذيرات بإخلاء المنطقة

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت الغارات شقة سكنية في شارع أفران بحر، تبعتها "سلسلة غارات" طالت مواقع متعددة في المدينة، من ضمنها مبنى على الكورنيش البحري، ما أسفر عن تصاعد دخان كثيف من المواقع المستهدفة.