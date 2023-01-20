القاهرة.. تفاصيل الهجوم على كمين الإسكندرية ومقتل أحد أفراد الشرطة

وأوضح البيان أنه في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدّهم عديدٌ من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها "مخدرات - سلاح ناري"، فقد أمكن تحديد مكان وجودهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات؛ ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث.