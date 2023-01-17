"الصراع والعنجهية".. فلسطين تُدين التصعيد الإسرائيلي وتطالب بتحرك دولي

وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان: إن اقتحام ما تسمى بوزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية "أوريت ستروك"، لجنوب الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات والمواقف التي أطلقتها دعمًا للمستوطنين؛ يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والهجمات ضد الفلسطينيين.