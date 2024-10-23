الحرب الإلكترونية.. "مايكروسوفت" تؤكد وجود نشاط قرصنة إيرانية تستهدف الانتخابات الأمريكية

وفي المقابل، نفى متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة هذه الادعاءات، ووصفها بأنها "بلا أساس من الصحة"، وغير مقبولة، مؤكدًا أن "إيران ليست لديها أي دوافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأمريكية"، بحسب "العربية نت".