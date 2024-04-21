أميركا توقع مع اليمن اتفاقية لتسريع النمو الاقتصادي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها وقعت مع الحكومة اليمنية، اتفاقية مساعدة لمدة خمس سنوات؛ لتسريع النمو الاقتصادي في البلد العربي، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.