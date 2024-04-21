أميركا توقع مع اليمن اتفاقية لتسريع النمو الاقتصادي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها وقعت مع الحكومة اليمنية، اتفاقية مساعدة لمدة خمس سنوات؛ لتسريع النمو الاقتصادي في البلد العربي، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وأوضحت سفارة واشنطن لدى اليمن عبر بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، أن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبدالله باذيب وقع مع المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل، اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات.
وأضافت السفارة أن الاتفاقية تحدد كيف ستعمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تسريع النمو الاقتصادي في اليمن، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم وتعزيز الحكم.
وبينت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015.
من جانبه، قال "بيل": "إن الولايات المتحدة وحكومة اليمن لديهما شراكة مثمرة تدوم حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها اليوم".