7 قتلى ومصابين في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع جنوب حلب بسوريا

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية على بعض النقاط في جنوب مدينة حلب، وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.