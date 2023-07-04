ارتفاع ضحايا مخيم جنين إلى 10 شهداء و100 جريح جراء العدوان الإسرائيلي

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال -تُقَدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة- مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.