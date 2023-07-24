أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في مالي بسبب علاقتهم بقوات فاغنر الروسية

وقال لوكاشنكو إن عناصر المجموعة "يطلبون الاتجاه غربًا، يطلبون مني الإذن .. للذهاب في رحلة إلى وارسو، الى جيشوف (في بولندا)"، مضيفًا "لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا".