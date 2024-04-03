فرنسا ترسل أسلحة مستعملة إلى أوكرانيا

وأطلقت روسيا في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلاً في سيادتها.