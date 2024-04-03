فرنسا ترسل أسلحة مستعملة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده سترسل مئات المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا، في نطاق حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لغاية مطلع عام 2025.
وأوضح "ليكورنو" في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون"، أن هذه المدرعات سيكون لها أهمية من حيث تعزيز قدرة أوكرانيا في التقدم على خطوط الجبهة وتنقل وحداتها العسكرية.
أضاف أن الجيش الفرنسي يستخدم مركبات "فاب" المدرعة منذ نحو 40 عاماً، وأنه أبدلها مؤخراً بمركبات من الجيل الجديد.
وبيّن أن بلاده سترسل المركبات المدرعة القديمة وصواريخ من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلاً في سيادتها.