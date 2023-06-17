قضية تجسس مكتب التحقيقات الفيدرالي على المسلمين تعود للمحكمة العليا الأمريكية

وتتعلق القضية برجل اخترق أحد المساجد في كاليفورنيا بصفته مسلماً واتضح أنه يعمل مخبراً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويتجسّس على المصلين، كما عمل على تحريضهم على العنف وارتكاب الجرائم قبل أن يتم تسليمه إلى الجهات الأمنية من قِبل المسؤولين عن المسجد.