البديوي: دعوات ضم الضفة الغربية تهدد الاستقرار وتنسف فرص السلام

وأكد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الممارسات العدوانية، وتأييده الكامل لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.