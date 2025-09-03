البديوي: دعوات ضم الضفة الغربية تهدد الاستقرار وتنسف فرص السلام

ندّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، بالدعوات الخطيرة والمشبوهة التي أطلقها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والتي تدعو إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح البديوي أن هذه التصريحات التحريضية تعكس النهج المستمر للاحتلال في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، عبر انتهاكات ممنهجة للقوانين والأعراف.
ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف مثل هذه الدعوات والممارسات التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وأكد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الممارسات العدوانية، وتأييده الكامل لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.