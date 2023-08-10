البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا باعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة"

رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا، باعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، الذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونج، أمام البرلمان الأسترالي، وأن حكومتها ستبدأ رسمياً باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى "اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي".