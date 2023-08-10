البرلمان العربي يرحب بقرار أستراليا باعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة"

رحب البرلمان العربي بقرار أستراليا، باعتبار الأراضي الفلسطينية "محتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، الذي جاء على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونج، أمام البرلمان الأسترالي، وأن حكومتها ستبدأ رسمياً باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى "اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي".
وعدّ البرلمان العربي، في بيان له اليوم، القرار تطوراً مهماً في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
ودعا أستراليا إلى تتويج هذا القرار بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد، انسجاماً مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفاً بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية.