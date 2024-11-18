متهمة بأعمال عنف بالضفة.. أمريكا تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على منظمة "أمانا" الاستيطانية الإسرائيلية، متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد ارتفاعًا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.