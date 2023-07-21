مصر تدين تكرار التعدي على المصحف الشريف وتمزيقه في السويد

من ناحية ثانية، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام متطرف مجددًا بحرق المصحف الشريف في السويد، مؤكدًا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازًا ضخمًا وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.