الاتحاد الأوروبي سيردُّ إذا نشرت روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

أكّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، بيتر ستانو؛ أن الاتحاد يتعهد بالرد إذا أكّدت السلطات البيلاروسية نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.
وقال بيتر ستانو؛ في إفادة صحافية: "لم نرَ تأكيداً من بيلاروسيا، وإذا حدث ذلك، فعندئذ بالطبع ستكون هناك عواقب، وهذا سيعني تصعيداً وتهديداً للأمن الأوروبي، ولن يمر دون رد".
وأضاف ستانو؛ في سياق ردّه على سؤال عن العقوبات الجديدة التي يمكن أن تُفرض على روسيا وبيلاروسيا: "أولاً، من المهم للغاية التخلي عن هذا الإعلان ومعرفة ما سيقوله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".
يأتي هذا التصريح بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروسيا المجاورة؛ الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أطلق بوتين؛ تهديدات مبطنة تكراراً بأنه قد يستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف من عودة أجواء الحرب الباردة.