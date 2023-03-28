الاتحاد الأوروبي سيردُّ إذا نشرت روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

وأضاف ستانو؛ في سياق ردّه على سؤال عن العقوبات الجديدة التي يمكن أن تُفرض على روسيا وبيلاروسيا: "أولاً، من المهم للغاية التخلي عن هذا الإعلان ومعرفة ما سيقوله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".