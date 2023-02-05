أزمة "المنطاد".. الصين تُبدي استياءها الشديد بعد إسقاطه: نحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الردود

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مساء أمس، أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني. وقال في بيان: "بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس (جو بايدن)، نجحت طائرة مقاتلة أمريكية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عالٍ تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية"، مضيفًا أن بايدن "يضع دائمًا سلامة الأمريكيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا".