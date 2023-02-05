أزمة "المنطاد".. الصين تُبدي استياءها الشديد بعد إسقاطه: نحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الردود

انتقدت بكين، اليوم (الأحد)، قرار "البنتاغون" إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن في أنه لأغراض التجسس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية؛ متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد الفعل، وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن "الصين تُعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول"؛ مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مساء أمس، أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني. وقال في بيان: "بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس (جو بايدن)، نجحت طائرة مقاتلة أمريكية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عالٍ تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية"، مضيفًا أن بايدن "يضع دائمًا سلامة الأمريكيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا".
وهنّأ بايدن الجيش بنجاحه في إسقاط منطاد صيني قبالة الساحل الشرقي. وقال بايدن للصحافيين في ماريلاند: "لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".