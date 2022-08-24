خلال أقل من أسبوع.. الصين تنفذ ثالث عملية إطلاق فضائي

يشار إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم السبت 20 أغسطس أيضًا ثلاثة أقمار من نوع Yaogan-35 إلى مدارات الأرض، كما أطلقت في 22 أغسطس أيضًا قمر huangxin-16 لصالح أكاديمية العلوم الصينية.