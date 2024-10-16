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النزيف مستمر.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42409 شهداء

استشهاد 65 فلسطينيًا وإصابة 140 وارتكاب 6 مجازر خلال الساعات 24 الماضية
النزيف مستمر.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42409 شهداء
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 376 على التوالي إلى 42409 شهداء، ونحو 99135 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 65 فلسطينيًا وإصابة 140 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 6 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

غزة
عدوان الاحتلال الإسرائيلي

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