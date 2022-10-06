المبعوث الأمريكي لليمن: الخطاب الحوثي يهدد السفن التجارية.. وواشنطن ستتدخل

وقال "ليندركينغ": لا أعرف إن كان الموضوع مرتبطاً بإيران، وقد كان من دواعي سرورنا أن الإيرانيين رحبوا بكل تجديد للهدنة طيلة فترتها، أي في 2 نيسان/أبريل و2 حزيران/يونيو و2 آب/أغسطس، وعبروا عن ذلك من خلال رسائل خاصة إلى عدة دول وأطراف سبق أن تحدثنا إليها لأننا لا نتحدث مباشرة مع الإيرانيين كما تعلمون، وقد أشارت هذه الأطراف أيضاً إلى أن الإيرانيين يؤيدون ويتبنون حل الصراع سياسياً ويؤمنون بأنه ما من حل عسكري له. ولكن ينبغي أن نشهد على تدابير إيرانية فعلية تدعم هذا النهج الأكثر إيجابية، ولم نشهد على ذلك بصراحة. نحن نتطلع لنرى لذلك ولكننا لم نشهد عليه. ويجب أن نتعامل مع التدخل الإيراني بناء على ما رأيناه حتى الآن، والذي كان سلبياً طيلة فترة الصراع.