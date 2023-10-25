"الخارجية الفلسطينية": فظائع القتل الجماعي بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليًا هي سياسة المحتل

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فظائع القتل الجماعي بالطائرات وبالأسلحة الحديثة المحرمة دوليًا، التي لا تبقي ولا تذر من البشر والحجر والشجر، في أبشع مظاهر الإبادة الجماعية، وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويله إلى أرض محروقة يصعب العيش والسكن فيه، وتعميق الكارثة الإنسانية، والنزوح القسري المفروض على المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من استيلاء على الأراضي واقتحامات دموية واعتقالات، تترجم سياسة إسرائيلية تقوم على وحدة العقوبات الجماعية على جميع الفلسطينيين.