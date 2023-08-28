"ترامب" يرفض موعد محاكمته: تدخُّل انتخابي في معركة 2024.. وسأتقدم بطعن

ندَّد دونالد ترامب بشدة اليوم الاثنين بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفيدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفًا هذا القرار بأنه "تدخُّل انتخابي" في معركة 2024.
وفي التفاصيل، اتهم الرئيس السابق على شبكته "تروث سوشل" القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدًا أنه سيتقدم بطعن، وفقًا لـ"العربية نت".
وكانت القاضية الفيدرالية تانيا تشاتكن قد حددت الرابع من مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020؛ لتُجرى بذلك واحدة من كبرى المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي.
وشددت تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدَّعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدَّا، حسب "فرانس برس".
يُذكر أن المدعي الخاص جاك سميث كان قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024، لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في إبريل 2026، بعد نحو عام ونصف العام من انتخابات نوفمبر 2024.
ويقع الرابع من مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
يُشار إلى أن تهمًا جنائية وُجّهت إلى ترامب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن، والثالثة في نيويورك، والرابعة في ولاية جورجيا.
ومن المقرر أن يحاكَم ترامب في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا بقضية إخفاء وثائق حكومية سرية، ويواجه مع 18 متهمًا آخرين في جورجيا تهمًا بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.