"ترامب" يرفض موعد محاكمته: تدخُّل انتخابي في معركة 2024.. وسأتقدم بطعن

يُذكر أن المدعي الخاص جاك سميث كان قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024، لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في إبريل 2026، بعد نحو عام ونصف العام من انتخابات نوفمبر 2024.