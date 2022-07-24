العالم

عليها تغيير سلوكها.. الملك عبدالله يكشف عن موقف الأردن من إيران

قال: لا نريد توترًا في المنطقة ونسعى لعلاقات طيبة مبنية على الاحترام
عليها تغيير سلوكها.. الملك عبدالله يكشف عن موقف الأردن من إيران
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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سبق

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وفي حوار مع صحيفة "الرأي"، قال الملك عبدالله موضحًا موقف المملكة الأردنية من إيران: "نحن لا نريد توترًا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها".

وأشار الملك عبدالله إلى أن "هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، وأنه لا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع"؛ لافتًا إلى أن "التدخلات الإيرانية تطال دولًا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها".

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