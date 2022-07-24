عليها تغيير سلوكها.. الملك عبدالله يكشف عن موقف الأردن من إيران

وأشار الملك عبدالله إلى أن "هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، وأنه لا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع"؛ لافتًا إلى أن "التدخلات الإيرانية تطال دولًا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها".