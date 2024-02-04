الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة.